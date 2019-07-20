Погода в Хабаровске на 20 июля 2019 года: днем до +31, без осадков
Низкое атмосферное давление продолжает царствовать над южными территориями российского Дальнего Востока. В момент встречи с высоким давлением формируются фронтальные разделы, которые стремятся обострить метеообстановку. Коротко это означает, что у погоды продолжается сохранятся неустойчивый характер.
В Биробиджане неболшой дождь. Ветер юго-вотсочный 4-9 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +29+31.
В Хабаровске преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +29+31. Уровень Амура у краевого центра 159 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 10-15 см. Температура воды 23,8 градусов.
В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +29+31.
В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +22+24.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +29+31. Уровень Амура у Города Юности 220 см.
В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +28+30.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +21+23. Уровень Амура в устье реки 130 см.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.
ИСТОЧНИК KP.RU