Хабаровчанин с боем вернул деньги за носки, которые оказались ему не нужны
Хабаровчанин купил носки, поверив только данным маркировки. Однако дома он обнаружил, что вещь оказалась не по размеру. Он совершенно справедливо решил вернуть товар в магазин, но неожиданно получил отказ от продавцов. Мужчина решил не оставлять все, как есть, и начал действовать доступными ему способами.
- Горожанин обратился с жалобой на один из магазинов краевого центра. В торговом павильоне у него отказались принять купленные накануне носки, а также возвращать деньги, - сообщили в пресс-службе управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Покупатель сообщил, что товар не соответствовал размеру, заявленному изготовителем на маркировке и указанному продавцом в ценнике. В связи с этим мужчина хотел вернуть товар в магазин и, соответственно, свои деньги. В магазине считали иначе. В итоге спор решился в пользу потребителя - мужчина смог вернуть деньги и избавиться наконец от злополучных носков.
ИСТОЧНИК KP.RU