СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-20T10:25:34+03:00

Хабаровчанин с боем вернул деньги за носки, которые оказались ему не нужны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вещь, как выяснилось не подошла по размеру, но в магазине отказались оформлять возврат

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Хабаровчанин купил носки, поверив только данным маркировки. Однако дома он обнаружил, что вещь оказалась не по размеру. Он совершенно справедливо решил вернуть товар в магазин, но неожиданно получил отказ от продавцов. Мужчина решил не оставлять все, как есть, и начал действовать доступными ему способами.

- Горожанин обратился с жалобой на один из магазинов краевого центра. В торговом павильоне у него отказались принять купленные накануне носки, а также возвращать деньги, - сообщили в пресс-службе управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Покупатель сообщил, что товар не соответствовал размеру, заявленному изготовителем на маркировке и указанному продавцом в ценнике. В связи с этим мужчина хотел вернуть товар в магазин и, соответственно, свои деньги. В магазине считали иначе. В итоге спор решился в пользу потребителя - мужчина смог вернуть деньги и избавиться наконец от злополучных носков.

ИСТОЧНИК KP.RU