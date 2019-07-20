Заграничная поездка комсомольчанина чуть не сорвалась из-за долгов

СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-20T12:28:36+03:00

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Жителю Комсомольска-на-Амуре пришлось срочно платить долги на общую сумму более 323 тысяч рублей. Столько он задолжал кредитным организациям. Горожанин всячески увиливал от оплаты, но время «икс» для него настало, когда он собрался за рубеж.

- Мужчину не раз предупреждали, что нужно погасить задолженность, однако к действию его побудить не удалось. тогда решили действовать более жестко - ограничили его право на выезд за пределы страны. Когда об этом узнал сам должник, реакция не заставила себя долго ждать, - сообщили в пресс-служба УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Мужчина собирался за границу для несения военной службы на территории иностранного государства. Чтобы рабочая поездка не сорвалась, Он в тот же день внес всю необходимую сумму на депозитный счет отдела судебных приставов. После этого все вопросы к нем убыли сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU