2019-07-20T13:06:47+03:00
Общество

В Хабаровском крае полиция в руки полиции попался «черный» лесоруб

Фигурант успел нарубить деревьев на 40 тысяч
Петр САМСОНОВ
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В Хабаровском крае полиция в руки полиции попался «черный» лесорубВ Хабаровском крае полиция в руки полиции попался «черный» лесорубФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В лесничестве Амурского района обнаружили незаконные вырубки лиственницы и дуба. ПРи этом полицейским даже не пришлось искать нарушителя, потому что задержали подозреваемого прямо на месте преступления с поличным.

- В ходе рейдовых мероприятий полицейские задержали с поличным 28-летнего ранее судимого жителя поселка Николаевка. По предварительной информации, он запасался древесиной не в не в коммерческих целях. Мужчина планировал нарубленное использовать для растопки печи, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб, причиненный лесному фонду, составил порядка 40 тысяч рублей. В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по признакам преступления «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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