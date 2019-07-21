Хабаровский краевой музыкальный театр станет ближе к незрячим

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-21T10:08:00+03:00

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Техника, при которой слабовидящему даются пояснения неозвученного действия и описание предметов называется тифлокомментирование. Описание спектаклей или концертов осуществляется через специальный наушник: тифлокомментатор рассказывает незрячим зрителям о том, что происходит на сцене. Для этого создается специальный текстовый комментарий, на работу над которым уходит не один месяц. Рассказывая об обстановке, переменах декораций, безмолвных действиях героев и многом другом, комментатор встраивается в паузы между репликами, чтобы не перекрывать голоса актеров. Сам он при этом находится в специальной кабине, изолированной от посторонних шумов и позволяющей следить за тем, что происходит на сцене.

- Общая стоимость комплекта оборудования, которое получит театр, превышает 170 тысяч рублей, - отметил инициатор проекта и директор театра Константин Зайнулин. - Грантовый конкурс проведен Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».

Опыт тифлокоменнтирования спектаклей имеют столичные театры – Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Геликон-Опера», Губернский театр Сергея Безрукова. В ближайшее время эта практика появится и на Дальнем Востоке – в Хабаровском музыкальном. Тифлокомментирование спектаклей Хабаровского Музыкального театра будет проводиться квалифицированным местным специалистом, прошедшим обучение в Москве – это один из научных сотрудников Хабаровской специализированной библиотеки для слепых.

Напомним, что в Хабаровском музыкальном театре реализуется системный комплекс инклюзивных мероприятий, направленных на обеспечение доступности учреждения для особых категорий зрителей – маломобильных групп, людей с инвалидностью, слабослышаших и слабовидящих людей. Здание театра в установленном законодательством порядке признано доступным и имеет соответствующий паспорт доступности.

ИСТОЧНИК KP.RU