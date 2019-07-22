СЕГОДНЯ 01:40 2019-07-22T01:40:16+03:00

Больше 20 человек срочно покинули квартиры посреди ночи в Хабаровске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В ночь с 20 на 21 июля жильцы многоэтажки в центре Хабаровска срочно покинули квартиры. Причиной тому стало задымление подъезда. Люди почувствовали дым, вызвали пожарных и стали покидать свои жилища. Самостоятельно на улицу вышли 15 человек, еще девять эвакуировали прибывшие пожарные.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, происшествие случилось в многоквартирном доме, расположенном на улице Ленинградской. Прибывшие огнеборцы установили, что горит мусор в подвале. Возгорание охватило территорию площадью около семи квадратных метров.

Локализовать пламя удалось в начале второго часа ночи, а полностью ликвидировать в 2:28. В происшествии никто из людей не пострадал. На сегодняшний день сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины возгорания и виновного в происшествии. Проводится проверка инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU