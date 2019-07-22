2019-07-22T01:40:16+03:00
Происшествия

Больше 20 человек срочно покинули квартиры посреди ночи в Хабаровске

Причиной тому стал дым в подъезде
Александр ШТААЛЬ
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Больше 20 человек срочно покинули квартиры посреди ночи в ХабаровскеБольше 20 человек срочно покинули квартиры посреди ночи в ХабаровскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ночь с 20 на 21 июля жильцы многоэтажки в центре Хабаровска срочно покинули квартиры. Причиной тому стало задымление подъезда. Люди почувствовали дым, вызвали пожарных и стали покидать свои жилища. Самостоятельно на улицу вышли 15 человек, еще девять эвакуировали прибывшие пожарные.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, происшествие случилось в многоквартирном доме, расположенном на улице Ленинградской. Прибывшие огнеборцы установили, что горит мусор в подвале. Возгорание охватило территорию площадью около семи квадратных метров.

Локализовать пламя удалось в начале второго часа ночи, а полностью ликвидировать в 2:28. В происшествии никто из людей не пострадал. На сегодняшний день сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины возгорания и виновного в происшествии. Проводится проверка инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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