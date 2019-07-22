Опасное кафе с тараканами закрыли в Биробиджане

СЕГОДНЯ 02:18 2019-07-22T02:18:41+03:00

Во время проверки в одном из блюд также нашли болезнетворные бактерии

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Одно из кафе в Биробиджане оказалось источником угрозы жизни и здоровью горожан. Проверку в заведении провели после обращения одного из посетителей, у которого диагностировали инфекционное заболевание. Во время осмотра помещения выявили ряд серьезных нарушений.

- Среди найденных недочетов несоблюдение требований к условиям хранения продукции, неправильное товарное соседство, некачественная обработка разделочного инвентаря, столовой и кухонной посуды. Также в одном из блюд выявили болезнетворные микроорганизмы, а в самом помещении обитали тараканы. Также в кафе не было условий для соблюдения личной гигиены сотрудников, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Заведение закрыли на 50 дней. Однако владелец кафе может и раньше открыть двери для посетителей, если успеет раньше срока устранить найденные нарушения и обратится за разрешением в суд. Пока все оборудование отключено, а помещение опечатано.

ИСТОЧНИК KP.RU