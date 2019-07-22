В Хабаровском крае решают, как снизить давление на бизнес

СЕГОДНЯ 03:38 2019-07-22T03:38:59+03:00

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Бизнесмены Хабаровского края просят снизить давление со стороны надзорных органов. По мнению предпринимателей, проверки со стороны контрольных служб становятся серьезным препятствием для развития. Речь идет в том числе о блокировке счетов из-за задолженности по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

- Сначала этого года в краевой налоговой службе приняли почти 42 тысячи решений о блокировке счетов. При этом общая сумма налоговой задолженности предприятий составила порядка пяти миллиардов рублей. На сегодняшний день погашено 43 процента, что в рублях составляет чуть более двух миллиардов рублей. После погашения задолженности блокировка снимается в течение трех рабочих дней, - рассказал руководитель УФНС России по краю Сергей Ефремов.

Бизнесмены заметили, что трехдневная заморозка счетов может стать фатальной для бизнеса. В такой ситуации нельзя рассчитаться с партнерами, сотрудниками, а также участвовать в аукционах. Одним из предложений было сокращение сроков отмены блокировки до одного дня, а также упрощенной системы оплаты задолженности в сумме менее одной тысячи рублей.

Отметим, что в регионе один из самых высоких показателей в стране по административному давлению на бизнес именно со стороны фискальных органов. К слову, такое положение дел приводит к тому, что предприниматели предпочитают вести свой бизнес там, где административное давление значительно ниже. Как результат, край теряет довольно много поступлений в бюджеты всех уровней в виде налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU