В Хабаровском крае решают, как снизить давление на бизнес
Бизнесмены Хабаровского края просят снизить давление со стороны надзорных органов. По мнению предпринимателей, проверки со стороны контрольных служб становятся серьезным препятствием для развития. Речь идет в том числе о блокировке счетов из-за задолженности по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
- Сначала этого года в краевой налоговой службе приняли почти 42 тысячи решений о блокировке счетов. При этом общая сумма налоговой задолженности предприятий составила порядка пяти миллиардов рублей. На сегодняшний день погашено 43 процента, что в рублях составляет чуть более двух миллиардов рублей. После погашения задолженности блокировка снимается в течение трех рабочих дней, - рассказал руководитель УФНС России по краю Сергей Ефремов.
Бизнесмены заметили, что трехдневная заморозка счетов может стать фатальной для бизнеса. В такой ситуации нельзя рассчитаться с партнерами, сотрудниками, а также участвовать в аукционах. Одним из предложений было сокращение сроков отмены блокировки до одного дня, а также упрощенной системы оплаты задолженности в сумме менее одной тысячи рублей.
Отметим, что в регионе один из самых высоких показателей в стране по административному давлению на бизнес именно со стороны фискальных органов. К слову, такое положение дел приводит к тому, что предприниматели предпочитают вести свой бизнес там, где административное давление значительно ниже. Как результат, край теряет довольно много поступлений в бюджеты всех уровней в виде налогов.
ИСТОЧНИК KP.RU