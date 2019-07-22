Столкновение авто и байка оказалось смертельным для мотоциклиста в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:16 2019-07-22T05:35:33+03:00

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В минувшие выходные в центре Хабаровска случилась жуткая авария – столкнулись автомобиль и мотоцикл. Водитель байка в результате аварии скончался на месте происшествия. Сообщение об этом появилось в одном из аккаунтов в социальной сети.

Как сообщил информированный источник, погибшему было 33 года. По предварительной информации, мотоциклист ехал на заднем колесе в сторону улицы Ленина по улице Тургенева. На его пути неожиданно появилась машина, в которую он на полном ходу и врезался. Пока сообщается о том, что автолюбитель не убедился в безопасности маневра при выезде из проулка в районе больницы имени Истомина.

На данный момент правоохранители проводят расследование этого инцидента. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Автолюбителей и пешеходов убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Это поможет сохранить ваши жизни и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU