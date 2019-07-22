Военный экологический десант работает на Большом Шантаре в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:50 2019-07-22T05:32:06+03:00

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На острове Большой Шантар в Хабаровском крае началась масштабная уборка. В экологическом мероприятии участвуют военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа. Бойцов и оборудование к месту работ доставили вертолетом Ми-26. Чистка будет продолжаться до 1 сентября.

- В планах собрать и прессовать порожнюю бочкотару, которая осталась от военных частей, некогда дислоцированных на острове. В общей сложности придется «обработать» металлолома общим весом около 55 тонн, под пресс попадут больше 1,8 тысячи единиц. Вывозить спрессованные отходы будут в 2020 году, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Также в рамках уборки бойцам предстоит демонтировать и ликвидировать разрушенные здания и сооружения общей площадью около 200 квадратных метров. Еще одна задача - это резка металлических конструкций и крупного металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU