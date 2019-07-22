2019-07-22T05:47:18+03:00
Общество

Бессрочный сыр и фальсификат масла забрали у торговцев в Комсомольске

Продукцию уничтожили, минимизировав таким образом угрозу жизни и здоровью покупателей
Александр ШТААЛЬ
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Бессрочный сыр и фальсификат масла забрали у торговцев в КомсомольскеБессрочный сыр и фальсификат масла забрали у торговцев в КомсомольскеФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Комсомольске-на-Амуре прошли проверки магазинов, реализующих молоко и молочные продукты. Итог этого рейда оказался весьма печальным. На прилавках магазинов обнаружили сыр без срока годности, масло-фальсификат и не совсем качественную молочную продукцию.

- На маркировке сыра отсутствовала дата изготовления и срок годности. Такого товара обнаружили в общей сложности на 20 килограммов. Не было даты выработки и на упаковках с кисломолочным напитком «Снежок», - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Во время рейдов также взяли 11 проб молока, сливочного масла и кефира. По результатам исследований в молоке обнаружили пониженное содержание белка, а масло «Дальневосточное» и вовсе оказалось фальсификатом. В нем обнаружили растительные жиры, то есть сливочным этот продукт называться никак не может. Торговцам вручили предписание, а после саму продукцию без маркировки уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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