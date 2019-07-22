2019-07-22T06:10:45+03:00
Общество

Хабаровский край увидели туристы из Африки, Кубы и Нидерландов

В целом из разных стран в регионе побывали почти 18 тысяч человек
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровский край увидели туристы из Африки, Кубы и НидерландовХабаровский край увидели туристы из Африки, Кубы и НидерландовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги по посещению туристами региона. В общей сложности здесь побывали 265,2 тысячи человек, из которых 17,8 тысяч – это иностранные туристы. Традиционно интерес проявляют жители сран Азиатско-Тихоокеанского региона.

- По статистике, чаще всего край посещают туристы из республики Корея. Их около пяти с половиной тысяч человек. Из соседнего Китая приехали чуть больше четырех с половиной тысяч человек, из Японии - 836 человека, из Германии - 80, из США - 61, из Австралии - 21. Также по одному туристу прибыли из Южной Африки, Кубы, Италии, Индии, Португалии и Нидерландов. Таковы результаты за шесть месяцев 2019 года, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что за этот же промежуток времени за пределы региона выехали 75,6 тысяч человек местного населения. В частности востребованными направлениями стали курорты Королевства Таиланд, а также пляжи Вьетнама, Республики Корея и КНР. Сейчас ввели чартерные рейсы в направлении Вэйхай и Бэйдайхэ. В республику Корея еженедельно до середины сентября выполняют рейсы в ЯньЯн, Чхонджу. В августе планируют ввести один чартер на остров Чеджу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Помоги собраться в школу»: хабаровчан призывают поделиться вещами с малоимущими семьями
Бухгалтер в Хабаровском крае исправно получала деньги давно уволенных работников
Бессрочный сыр и фальсификат масла забрали у торговцев в Комсомольске
Военный экологический десант работает на Большом Шантаре в Хабаровском крае
Двух детей и взрослого экстренно эвакуировали санрейсами в Хабаровск
Столкновение авто и байка оказалось смертельным для мотоциклиста в Хабаровске
Хозяйку горящей квартиры в Биробиджане вовремя вывели на улицу пожарные
В Хабаровском крае решают, как снизить давление на бизнес
В Хабаровском крае ищут проекты военно-исторической тематики
Хабаровские школьники отправятся по обмену в Ниигату
Опасное кафе с тараканами закрыли в Биробиджане
Больше 20 человек срочно покинули квартиры посреди ночи в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 22 июля 2019 года: до +29, дождь
Хабаровский краевой музыкальный театр станет ближе к незрячим
Комсомольчан проконсультируют по вопросам трудового законодательства
Здание водонапорной башни в самом центре Хабаровска выставлено на продажу
Избирательные права хабаровчан готовы защитить специалисты
Танцы на костях: видео с кладбища привлекло внимание следственного комитета
Погода в Хабаровске на 21 июля 2019 года: облачно, возможен дождь
В Хабаровском крае в руки полиции попался «черный» лесоруб
Заграничная поездка комсомольчанина чуть не сорвалась из-за долгов