Хабаровский край увидели туристы из Африки, Кубы и Нидерландов

СЕГОДНЯ 06:10 2019-07-22T06:10:45+03:00

В целом из разных стран в регионе побывали почти 18 тысяч человек

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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги по посещению туристами региона. В общей сложности здесь побывали 265,2 тысячи человек, из которых 17,8 тысяч – это иностранные туристы. Традиционно интерес проявляют жители сран Азиатско-Тихоокеанского региона.

- По статистике, чаще всего край посещают туристы из республики Корея. Их около пяти с половиной тысяч человек. Из соседнего Китая приехали чуть больше четырех с половиной тысяч человек, из Японии - 836 человека, из Германии - 80, из США - 61, из Австралии - 21. Также по одному туристу прибыли из Южной Африки, Кубы, Италии, Индии, Португалии и Нидерландов. Таковы результаты за шесть месяцев 2019 года, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что за этот же промежуток времени за пределы региона выехали 75,6 тысяч человек местного населения. В частности востребованными направлениями стали курорты Королевства Таиланд, а также пляжи Вьетнама, Республики Корея и КНР. Сейчас ввели чартерные рейсы в направлении Вэйхай и Бэйдайхэ. В республику Корея еженедельно до середины сентября выполняют рейсы в ЯньЯн, Чхонджу. В августе планируют ввести один чартер на остров Чеджу.

ИСТОЧНИК KP.RU