2019-07-22T07:02:43+03:00
Общество

«Помоги собраться в школу»: хабаровчан призывают поделиться вещами с малоимущими семьями

Акция стартовала с 1 июля
Ольга КИВА
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«Помоги собраться в школу»: хабаровчан призывают поделиться вещами с малоимущими семьями«Помоги собраться в школу»: хабаровчан призывают поделиться вещами с малоимущими семьямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске с 1 июля стартовала ежегодная акция «Помоги собраться в школу». Суть этого мероприятия заключается в том, чтобы помочь обеспечить детей из малоимущих семей необходимыми вещами к новому учебному году. Хабаровчан призывают не оставаться в стороне и поделиться одеждой, обувью, портфелями, канцелярскими принадлежностями и другими вещами. Желающие могут сделать пожертвование на покупку этих предметов.

Как сообщили в краевом министерстве социальной защиты, к участию в благотворительной акции приглашают в том числе руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Акция продлится до 30 сентября 2019 года.

Отметим, что более подробную информацию о мероприятии можно получить в рабочее время по телефону 8 (4212) 32-62-49. Внимание горожан также обращают на то, что сведения о случаях непосещения детьми школ можно передать в рабочее время по телефону 8 (4212) 32-62-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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