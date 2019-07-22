«Помоги собраться в школу»: хабаровчан призывают поделиться вещами с малоимущими семьями
В Хабаровске с 1 июля стартовала ежегодная акция «Помоги собраться в школу». Суть этого мероприятия заключается в том, чтобы помочь обеспечить детей из малоимущих семей необходимыми вещами к новому учебному году. Хабаровчан призывают не оставаться в стороне и поделиться одеждой, обувью, портфелями, канцелярскими принадлежностями и другими вещами. Желающие могут сделать пожертвование на покупку этих предметов.
Как сообщили в краевом министерстве социальной защиты, к участию в благотворительной акции приглашают в том числе руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Акция продлится до 30 сентября 2019 года.
Отметим, что более подробную информацию о мероприятии можно получить в рабочее время по телефону 8 (4212) 32-62-49. Внимание горожан также обращают на то, что сведения о случаях непосещения детьми школ можно передать в рабочее время по телефону 8 (4212) 32-62-49.
ИСТОЧНИК KP.RU