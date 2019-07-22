В Хабаровском крае отремонтируют разбитые лесовозами дороги

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-22T08:22:05+03:00

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Накануне состоялось совместное совещание региональных властей и руководства сразу десятка компаний, заготавливающих лес в районе имени Лазо. На встрече стороны обсудили планы по совместному ремонту дорог, которые за годы эксплуатации нещадно разбили лесовозы.

Толчком к проведению совещания послужил недавний визит Сергея Фургала - губернатора Хабаровского края - в поселок Сита, где местные жители посетовали на невозможность проезда до ближайшего населенного пункта - Обора - из-за плачевного состояния автотрассы на участке «Сита - Мухен».

- После реконструкции на дороге «Сита-Мухен» будут жестко установлены периоды проезда, когда можно возить лес, и интервалы, когда движение будет полностью прекращаться, - сообщил и.о. первого заместителя председателя правительства края Владимир Хлапов. - К примеру, уже известно, что весной запрет будет действовать вплоть до июня, а не до мая, как это было в этом сезоне. В дождь предприниматели также должны будут останавливать свои перевозки.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на реконструкцию дороги из краевого бюджета уже выделено 64 миллиона рублей. В свою очередь лесозаготовители возьмут на собственный баланс участки трассы в зависимости от объема своей деятельности. В ближайшее время каждая лесозаготовительная фирма подпишет отдельное соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU