День крещения Руси отметят праздником в Хабаровске

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-22T10:54:40+03:00

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В Хабаровске собираются устроить праздник в честь Дня крещения Руси. На это торжественное событие приглашают всех желающих независимо от вероисповедания. Основные праздничные мероприятия пройдут 28 июля на Комсомольской площади. Начало в 19:00 по местному времени.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, в программу мероприятия включили праздничный концерт. На сцене перед зрителем будут выступать творческие коллективы города Хабаровска, Архиерейский хор Спасо-Преображенского кафедрального собора. Специальный гость события - певица Виктория Цыганова.

Отметим, что в этом году отметят 1031 год с момента Крещения Руси. В 986 году Киевский князь Владимир Красное солнышко провел «испытание вер», и выбрал христианство. Новая религия, которая заменила язычество, должна была помочь в объединении киевских земель.

ИСТОЧНИК KP.RU