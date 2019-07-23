Поиски девочки закончились в Комсомольске-на-Амуре

СЕГОДНЯ 03:48 2019-07-23T06:53:40+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре закончились поиски девочки, утонувшей в районе набережной. Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя купалась в Амуре 10 июля. Было известно, что она зашла в воду и пропала. О происшествии немедленно сообщили в полицию и спасательную службу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за время поисков девочки обследовали 264,5 километра водной акватории и берега реки. Поиски результатов не дали. На сегодняшний день активная фаза поисков закончилась. Решение об этом приняли в воскресенье, 21 июля. На данный момент полицейские проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила поведения при нахождении вблизи водоемов. Родители, пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра. Напоминаем, в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU