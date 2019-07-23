«Деревянная» контрабанда застопорилась на таможне в Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-23T08:09:09+03:00

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На границе Еврейской автономной области и Китая остановили незаконный вывоз бревен. Больше тонны незадекларированной древесины, пригодной к промышленной переработке, перевозчики пытались представить как топливную. Однако подмена обнаружилась, нарушителям пришлось поплатиться за свой обман.

- По предварительным данным, российский экспортер подал таможенную декларацию на вывоз в Китай более 43 тонн березы, которую используют в качестве топлива. При досмотре на сотрудники таможни кроме заявленных поленьев обнаружили еще 1,3 тонны древесины, которая относится к категории деловой, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Данную ситуацию расценили, как нарушение в области декларирования товаров. По итогу разбирательств в отношении экспортеров возбудили административное дело. В качестве наказания за такой недочет полагается штраф. Так, юридическому лицу придется заплатить не меньше половины стоимости вывозимых товаров в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU