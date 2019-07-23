В Хабаровске открыли площадку для параворкаута

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-23T10:24:31+03:00

Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься спортом и проводить здесь время с удовольствием

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В Хабаровске прошла торжественная церемония открытия площадки для занятий параворкаутом. Она расположена на улице Руднева рядом с Дворцом творчества детей и молодежи «Северное сияние». Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья могут заняться спортом и проводить здесь время с удовольствием.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, у этой площадки есть удобный подъезд, также здесь обустроили туалет. Предусмотрели авторы идеи и возможность погреться, если на улице холодно. Оценить новую спортплощадку приглашают не только людей с ограниченными возможностями, но и всех жителей района.

Отметим, что создать этот спортивный объект удалось на деньги гранта в 200 тысяч рублей. Финансовую поддержку выделили в рамках целевого проекта на оказание услуг социально незащищенным семьям с детьми. К слову, на сегодняшний день в Хабаровске проживают 32 тысячи инвалидов, из них более двух тысяч дети.

ИСТОЧНИК KP.RU