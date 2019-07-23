Хабаровский край прирастет двумя новыми храмами

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-23T11:44:50+03:00

Пока только выбрали место под строительство в Николаевском районе

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В Николаевском районе собираются построить два новых храма. На сегодняшний день уже выбрали место для предстоящих работ в поселках Чля и Многовершинный. Отметим, что специалисты выполнили межевание земельных участков под строительство храмов.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, в поселке Чля собираются возвести храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а в поселке Многовершинный - в честь Казанской иконы Божией Матери. Будущие работы священнослужители обсудили с представителями власти.

Так в обсуждении вопроса принял участие глава поселения Многовершинный, председатель совета депутатов, а также представитель бизнеса, чья компания работает на территории поселка. В результате этой беседы согласовали место под строительство храма. Перед встречей отец Рустик совершил молебен.

ИСТОЧНИК KP.RU