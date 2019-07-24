2019-07-24T05:01:10+03:00
Недвижимость

Идея с «Лифта»: под Хабаровском благоустроят Сквер Дома офицеров Российской армии

Авторы проекта встретились с представителями ведомств и обсудили детали
Ольга КИВА
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Идея с «Лифта»: под Хабаровском благоустроят Сквер Дома офицеров Российской армии ФОТО: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского краяИдея с «Лифта»: под Хабаровском благоустроят Сквер Дома офицеров Российской армии ФОТО: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края
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В Хабаровском крае продолжается работа по реализации проектов-победителей конкурса «Лифт». Накануне Анна Пивень и Татьяна Пащук обсудили с представителями ведомств предстоящую работу по благоустройству Сквера Дома офицеров Российской армии в микрорайоне Красная Речка под Хабаровском.

- Идея заключается в обустройстве территории и создании функциональных зон для прогулок, культурного досуга и активного отдыха на свежем воздухе. Прежде чем приступить к работам предстоит провести определенную подготовительную процедуру. Например, нужно изучить общественное мнение самих жителей микрорайона, согласовать действия в связи с реализацией другого проекта на территории рядом с будущим сквером. В микрорайоне также собираются высадить березовую рощу, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Отметим, что в микрорайоне также собираются отреставрировать здание Дома офицеров, установить мемориальный памятник, обустроить экологическую тропу на прилегающей территории. Все эти обстоятельства также учтут при разработке проекта благоустройства Сквера. К слову, проектированием займутся уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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