В Биробиджан и Хабаровск доставили водоналивные дамбы

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-24T08:13:14+03:00

Пока сооружения не нужны, они будут находиться в резерве

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На Дальний Восток доставляют водоналивные дамбы по поручению Правительства России. Так, для защиты районов выделили по 28 дамб для Еврейской автономии и Приморского края, 16 для Хабаровского края и 20 для Амурской области. К слову, в Биробиджан привезли 10 комплектов, вес каждого из них более 700 килограммов. При этом одного комплекта хватит, чтобы оперативно соорудить водоналивную дамбу протяженностью около 100 метров.

- Полученный груз передадут правительству области, позже его определят в резерв материальных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Пока в регионе ситуация на реках стабильная, когда возникнет необходимость, дамбы будут использовать по назначению, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Водоналивные дамбы представляют собой сооружение, сдерживающее поток воды. Его высота достигает 80 сантиметров, а длина – 25 метров. Наполняемые водой конструкции из резины предназначены для защиты жилых и хозяйственных объектов от паводков.

ИСТОЧНИК KP.RU