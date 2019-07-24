2019-07-24T08:58:09+03:00
Общество

Массовые отключения холодной воды обеспокоили комсомольчан

В администрации уже дали комментарий по предстоящему «обезвоживанию» города
Александр ШТААЛЬ
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Массовые отключения холодной воды обеспокоили комсомольчанМассовые отключения холодной воды обеспокоили комсомольчанФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Комсомольске-на-Амуре горожане забеспокоились по поводу массового отключения холодной воды. Сообщение об этом распространяют неизвестные лица через один из популярных мессенджеров. Однако в мэрии уже прокомментировали эту ситуацию, заверив, что информация не соответствует действительности.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в распространяемом сообщении было указано, что холодную воду полностью отключат 25-26 июля в связи с работами на Горводоканале. Однако это всего лишь ложная информация. Предприятие не собирается проводить настолько масштабные работы и тем более «обезвоживать» город на такой срок.

Также в администрации сообщили, что в Горводоканале не собираются вообще проводить какие-либо работы в указанные дни. Ресурс будут доступен каждый день в полном объеме. Поводов для паники на сегодняшний день нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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