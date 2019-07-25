Разгрузить перекресток Большая-Воронежская в Хабаровске собираются «Клевером»

СЕГОДНЯ 02:48 2019-07-25T02:48:42+03:00

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В Хабаровске собираются разгрузить перекресток Большая-Воронежская. Для этого планируют построить новый путепровод под кодовым названием «Полный клеверный лист». Первые проекту уже представили специалистам дорожной отрасли города. Из предложенных идей экспертам предстоит выбрать самый экономичный, эффективный и быстро возводимый проект.

- Этому участку уделяют особое внимание. Так, на перекрестке пропускная способность около 20 тысяч автомобилей в сутки, а в часы пик или если случится авария, то скапливаются машины и движение стопорится. Проект «Полный клеверный лист» можно реализовать в короткие сроки. Обойдется он в полтора миллиарда рублей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

После строительства развязки пропускная способность перекрестка увеличится в 2,5-3 раза. Отметим, что реализовать это проект собираются в том числе и в рамках нацпрограммы «Безопасные и качественные автодороги». Это будет возможно, если внесут изменения по включению в нее строительства инженерных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU