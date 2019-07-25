В Хабаровском крае 24 июля закрыли детский лагерь «Холдоми» после пожара

СЕГОДНЯ 02:29 2019-07-25T02:29:20+03:00

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После жуткой трагедии, случившейся в ночь с 22 на 23 июля, в Хабаровском крае решили приостановить работу детского лагеря «Холдоми». Постановление об этом подписал губернатор края Сергей Фургал вчера, 24 июля. Запрет на деятельность вступил в силу в этот же день, действовать он будет до отмены режима ЧС, введенного на территории района в связи с происшествием. Об этом сообщили в правительстве края.

Согласно документу контролировать исполнение этого поручения будет комитет правительства края по гражданской защите. Как сообщалось ранее, с 24 июля на территории района начал действовать режим ЧС. В связи с этим также было поручено установить для сил и средств Хабаровской системы РСЧС межмуниципальный уровень реагирования. За эту часть работы будет отвечать председатель правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, на момент пожара в палаточном лагере «Холдоми» находились 189 человек. Из них одна девочка погибла непосредственно во время пожара, еще три ребенка скончались в больнице. В хабаровских храмах провели молебны по погибшим. Семьям пострадавших детей пообещали выплатить компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU