2019-07-25T02:29:20+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае 24 июля закрыли детский лагерь «Холдоми» после пожара

Постановление об этом подписал губернатор края
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае 24 июля закрыли детский лагерь «Холдоми» после пожараВ Хабаровском крае 24 июля закрыли детский лагерь «Холдоми» после пожараФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

После жуткой трагедии, случившейся в ночь с 22 на 23 июля, в Хабаровском крае решили приостановить работу детского лагеря «Холдоми». Постановление об этом подписал губернатор края Сергей Фургал вчера, 24 июля. Запрет на деятельность вступил в силу в этот же день, действовать он будет до отмены режима ЧС, введенного на территории района в связи с происшествием. Об этом сообщили в правительстве края.

Согласно документу контролировать исполнение этого поручения будет комитет правительства края по гражданской защите. Как сообщалось ранее, с 24 июля на территории района начал действовать режим ЧС. В связи с этим также было поручено установить для сил и средств Хабаровской системы РСЧС межмуниципальный уровень реагирования. За эту часть работы будет отвечать председатель правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, на момент пожара в палаточном лагере «Холдоми» находились 189 человек. Из них одна девочка погибла непосредственно во время пожара, еще три ребенка скончались в больнице. В хабаровских храмах провели молебны по погибшим. Семьям пострадавших детей пообещали выплатить компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24