Жителей Хабаровского края призывают отложить поездки в Амурскую область

СЕГОДНЯ 04:10 2019-07-25T05:26:01+03:00

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Жителей Хабаровского края призывают на время отложить поездки в Амурскую область. Причина тому - прохождение циклонов на сопредельной территории. Ситуация на сегодняшний день довольно напряженная. У соседей выпало довольно много осадков, как результат - сформировался дождевой паводок. Уже зафиксировали случаи подтопления придомовых территорий, участков дорог. Всего под воздействием стихии оказались девять районов и два городских округа.

- Для усиления группировки сил и средств МЧС России и оказания помощи населению 24 июля 2019 года из Хабаровского края в Амурскую область направлены дополнительные подразделения ведомства, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – Спасатели добираются в зону подтопления на автомобилях высокой проходимости, а также на вертолетах. Их снабдили необходимым оборудованием, а также лодками, гидрокостюмами, спасательными жилетами, шанцевым и аварийно-спасательным инструментом для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ.

В Амурской области хабаровские спасатели будут помогать в эвакуации населения, спасать от воды имущество жителей и домашний скот. Также они обеспечат доставку продуктов питания и медикаментов, окажут адресную помощь гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU