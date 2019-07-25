2019-07-25T09:35:15+03:00
Общество

Очередную гуманитарную помощь отправили из Хабаровского края в Иркутскую область

Ранее, 10 июля, уже отправили первую партию необходимых вещей
Александр ШТААЛЬ
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Очередную гуманитарную помощь отправили из Хабаровского края в Иркутскую область ФОТО: Общественная палата Хабаровского краяОчередную гуманитарную помощь отправили из Хабаровского края в Иркутскую область ФОТО: Общественная палата Хабаровского края
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В Хабаровском крае подготовили и отправили очередную партию груза для пострадавших в Иркутской области. В целом общими усилиями в регионе смогли собрать около трех тонн вещей первой необходимости. Благотворительная акция шла с 1 по 25 июля. Ранее, 10 июля, из региона ушла первая партия гуманитарной помощи.

Как сообщила Виктория Макарчук, заместитель председателя Общественной палаты края, среди собранных вещей теплая одежда, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены, посуда, памперсы, детские коляски, обогреватели, бытовая техника и другие. Активность жителей края - это своего рода ответ на помощь и поддержку, оказанную во время наводнения в регионе в 2013 году. Всех участников акции благодарят за участие.

Отметим, что люди не менее активно делились деньгами. Так, для подтопленцев из Иркутской области удалось собрать 140 тысяч рублей. На эти деньги также купили одеяла, подушки, постельное белье, которые сейчас находятся среди вещей гуманитарного груза. К слову, компания-перевозчик, которая взялась доставить вещи, делает это бесплатно. С 9 июля все отделения компании «ПЭК» на безвозмездной основе принимают к перевозке гуманитарные грузы для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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