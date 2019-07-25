2019-07-25T12:07:05+03:00
Общество

Директор школы в Хабаровском крае заплатит за дорогую еду для учеников

Наценка на блюда достигала 44,8 процента вместо допустимых 40 процентов
Александр ШТААЛЬ
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Директор школы в Хабаровском крае заплатит за дорогую еду для учениковДиректор школы в Хабаровском крае заплатит за дорогую еду для учениковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В средней школе в поселке Заветы Ильича провели проверку и выявили нарушения. Основной недочет – это завышенные цены на еду в столовой. Это обстоятельство выяснили в результате изучения меню на реализуемую в столовой продукцию и товарных накладных на приобретаемое сырье.

- Выяснилось, что в учебном заведении розничные цены завышали на 44,8 процента, когда максимально допустимая торговая наценка только 40 процентов. Отвечать за это нарушение пришлось директору школы, которому внесли представление, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На сегодняшний день предписания уже выполнены - цены на продукцию соответствуют требованиям законодательства, одно лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также в отношении директора школы провели административное разбирательство, итогом которого стал штраф в сумме 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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