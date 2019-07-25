Директор школы в Хабаровском крае заплатит за дорогую еду для учеников
В средней школе в поселке Заветы Ильича провели проверку и выявили нарушения. Основной недочет – это завышенные цены на еду в столовой. Это обстоятельство выяснили в результате изучения меню на реализуемую в столовой продукцию и товарных накладных на приобретаемое сырье.
- Выяснилось, что в учебном заведении розничные цены завышали на 44,8 процента, когда максимально допустимая торговая наценка только 40 процентов. Отвечать за это нарушение пришлось директору школы, которому внесли представление, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.
На сегодняшний день предписания уже выполнены - цены на продукцию соответствуют требованиям законодательства, одно лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также в отношении директора школы провели административное разбирательство, итогом которого стал штраф в сумме 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU