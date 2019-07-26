2019-07-26T05:12:29+03:00
Общество

В Хабаровске «накрыли» три нарколаборатории

Запрещенную продукцию изготовители сбывали через популярный мессенджер
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске «накрыли» три нарколабораторииВ Хабаровске «накрыли» три нарколабораторииФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице удалось ликвидировать три нарколаборатории. Также специалисты в Хабаровске выявили восемь магазинов по продаже запрещенных веществ в популярном мессенджере. Об этом заявили участники городской антинаркотической комиссии.

Как отметили в городской администрации, по статистике большинство синтетических наркотиков производят на территории краевого центра. При этом у изготовителей не возникает проблем с добычей компонентов для зелья. Так, человек, знающий химию, может все необходимое купить в любом магазине, даже в хозяйственном.

Правоохранители ведут работу по борьбе с незаконным изготовлением и оборотом наркотиков. Главное оружие против таких дельцов и дилеров – это пропаганда здорового образа жизни среди горожан. Так можно лишить «черный» бизнес клиентов и тем самым сделать его невыгодным. В связи с этим в школах проводят классные часы в рамках борьбы с наркотиками. В планах провести анонимные тестирования молодежи на предмет употребления запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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