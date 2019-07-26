2019-07-26T05:07:24+03:00
Общество

Ошибки в аукционе застопорили благоустройство Амурска

Обновления ждет территория рядом с «Ботаническим садом»
Александр ШТААЛЬ
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Ошибки в аукционе застопорили благоустройство АмурскаОшибки в аукционе застопорили благоустройство АмурскаФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Антимонопольщики в Хабаровском крае нашли ошибки во время закупок. Проверку устроили в администрации Амурска после обращения сразу двух участников аукциона на право заключения муниципального контракта. Они жаловались на действия заказчика.

- Установлено, что администрация города разместила 16 июня 2019 года информацию о проведении электронного аукциона. Согласно заявке искали подрядчика, который взялся бы за благоустройство общественной территории, прилегающей к «Ботаническому саду». Указали начальную цену контракта в сумме 12 миллионов 944 тысяч 315 рублей, - прокомментировали в пресс-службе УФАС по Хабаровскому краю.

Согласно жалобам, поступившим от участников аукциона, заказчик установил дополнительные требования и тем самым нарушил закон о контрактной системе. Так, неверно был установлен срок предоставления разъяснений аукционной документации, положения аукционной документации. Кроме того, извещение о проведении аукциона не соответствует в части наличия сведений в реестре недобросовестных поставщиков. А еще оказалось, что идентификационные коды закупки в аукционной документации и в проекте контракта почему-то отличались.

В итоге заказчика обязали аннулировать протоколы аукциона, внести изменения в аукционную документацию, продолжить закупку согласно правилам. Также в отношении должностного лица собираются возбудить административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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