В ФСБ выяснили, откуда бралась странная еда для военных на Дальнем Востоке
Специалисты управления Россельхознадзора Хабаровского края и ЕАО помогли раскрыть махинацию с поставками продуктов питания для военных на Дальнем Востоке. Операцию по «разматыванию» клубка преступной схемы вели несколько месяцев. В этой работе были задействованы сотрудники УФСБ по Восточному военному округу и военной прокуратуры. Их задачей было выяснить, как и кто поставляет военным некачественные продукты в столовые воинских частей.
- Сотрудники управления подтвердили факты поставки продукции сомнительного качества. Эта информация стала доказательством преступления, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
В результате в отношении подрядчиков возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Отметим, что разоблачение мошенников вызвало широкий общественный резонанс среди дальневосточных военных. В знак благодарности силовики решили поощрить сотрудников управления за добросовестную работу.
ИСТОЧНИК KP.RU