2019-07-26T06:54:22+03:00
Происшествия

В ФСБ выяснили, откуда бралась странная еда для военных на Дальнем Востоке

Махинацию при поставках раскрыли после нескольких месяцев упорной работы правоохранителей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В ФСБ выяснили, откуда бралась странная еда для военных на Дальнем ВостокеВ ФСБ выяснили, откуда бралась странная еда для военных на Дальнем ВостокеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Специалисты управления Россельхознадзора Хабаровского края и ЕАО помогли раскрыть махинацию с поставками продуктов питания для военных на Дальнем Востоке. Операцию по «разматыванию» клубка преступной схемы вели несколько месяцев. В этой работе были задействованы сотрудники УФСБ по Восточному военному округу и военной прокуратуры. Их задачей было выяснить, как и кто поставляет военным некачественные продукты в столовые воинских частей.

- Сотрудники управления подтвердили факты поставки продукции сомнительного качества. Эта информация стала доказательством преступления, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В результате в отношении подрядчиков возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Отметим, что разоблачение мошенников вызвало широкий общественный резонанс среди дальневосточных военных. В знак благодарности силовики решили поощрить сотрудников управления за добросовестную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученики в Еврейской автономии получают знания с риском для жизни
Энтеровирусная инфекция в Хабаровском крае набирает обороты
Военные в Хабаровском крае разгромили лагерь условных террористов
Утонувших отца и дочь продолжают искать в Хабаровском крае
Детей из сгоревшего лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае предлагают разместить в приморском «Океане»
Ошибки в аукционе застопорили благоустройство Амурска
В Комсомольске изменили автобусные маршруты из-за ремонта Комшоссе
«Электрических» должников плотно притесняют в Комсомольске-на-Амуре
В Крыму соболезнуют родным детей, пострадавших при пожаре в «Холдоми» в Хабаровском крае
В Хабаровске «накрыли» три нарколаборатории
Уровень Амура в Хабаровске 26 июля 2019 года: вода может подняться на 40-50 сантиметров
На улице Гамарника в Хабаровске запретят парковку
Погода в Хабаровске на 26 июля 2019 года: до +19, дождь
Биробиджанские школьники вернулись из Хэгана
Директор школы в Хабаровском крае заплатит за дорогую еду для учеников
За три года в Хабаровском крае собираются отремонтировать дороги
Энергетики в Хабаровском крае простили должникам пени
Суд в Хабаровске выбирает меру пресечения задержанным после пожара в «Холдоми»
Покупатель в Биробиджане похитил дорогой алкоголь, заплатив за него
Очередную гуманитарную помощь отправили из Хабаровского края в Иркутскую область