СЕГОДНЯ 05:57 2019-07-26T06:54:22+03:00

В ФСБ выяснили, откуда бралась странная еда для военных на Дальнем Востоке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Специалисты управления Россельхознадзора Хабаровского края и ЕАО помогли раскрыть махинацию с поставками продуктов питания для военных на Дальнем Востоке. Операцию по «разматыванию» клубка преступной схемы вели несколько месяцев. В этой работе были задействованы сотрудники УФСБ по Восточному военному округу и военной прокуратуры. Их задачей было выяснить, как и кто поставляет военным некачественные продукты в столовые воинских частей.

- Сотрудники управления подтвердили факты поставки продукции сомнительного качества. Эта информация стала доказательством преступления, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В результате в отношении подрядчиков возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Отметим, что разоблачение мошенников вызвало широкий общественный резонанс среди дальневосточных военных. В знак благодарности силовики решили поощрить сотрудников управления за добросовестную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU