СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-26T12:38:07+03:00

Тысячи верующих в Хабаровске стоят в очереди к ковчегу с мощами блаженной Матроны Фото: Хабаровская епархия

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В Хабаровске до 28 июля будет пребывать ковчег с мощами святой блаженной старицы Матроны Московской. Приблизиться к святыне приходят тысячи верующих. Чтобы поклониться ей и попросить помощи и защиты, люди готовы отстоять в очень большой очереди.

- Ковчег находится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, куда его доставили из Москвы 20 июля. Действие это благословил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Святыню принесли в кафедральный собор перед Всенощным бдением и совершили каждение и славословие. Ежедневно перед святыней совершают молебны, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Отметим, что пока ковчег пребывает в хабаровском храме, в епархии позаботятся о том, чтобы донести до малознакомых с православной верой людей Таинство Покаяния. Для этого подготовили специальные буклеты.

ИСТОЧНИК KP.RU