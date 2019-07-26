Тысячи верующих в Хабаровске стоят в очереди к ковчегу с мощами блаженной Матроны
В Хабаровске до 28 июля будет пребывать ковчег с мощами святой блаженной старицы Матроны Московской. Приблизиться к святыне приходят тысячи верующих. Чтобы поклониться ей и попросить помощи и защиты, люди готовы отстоять в очень большой очереди.
- Ковчег находится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, куда его доставили из Москвы 20 июля. Действие это благословил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Святыню принесли в кафедральный собор перед Всенощным бдением и совершили каждение и славословие. Ежедневно перед святыней совершают молебны, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.
Отметим, что пока ковчег пребывает в хабаровском храме, в епархии позаботятся о том, чтобы донести до малознакомых с православной верой людей Таинство Покаяния. Для этого подготовили специальные буклеты.
ИСТОЧНИК KP.RU