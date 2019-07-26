Дольщикам ЖК «Алексеевская» в Хабаровске дали новое обещание

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-26T12:36:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Дольщики ЖК «Алексеевская» обратились в городскую администрацию с вопросом «Когда же будет сдан дом?». В ответ на это в мэрии объяснили, на какой стадии сейчас находится решение вопроса и какие меры собираются предпринять в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для завершения строительства малоэтажки нужно 110 миллионов рублей. Есть инвестор, который готов вложить деньги взамен на предоставление компенсационного участка. Он уже готов достроить дом, но пока в правительстве края не рассмотрели собранный пакет документов.

Дольщики поинтересовались, есть ли другой способ ускорить сроки сдачи дома. Однако такового не нашлось. Компания-застройщик сейчас проходит процедуру банкротства, к тому же у нее есть долги перед кредиторами. Любые деньги, которые поступят на счет организации, будут тут же списаны.

В администрации пообещали дольщикам встретиться в ближайшее время с губернатором и определить с ним дату заседания инвестиционного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU