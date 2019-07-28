В Хабаровске проверят факт стрельбы по играющей девочке

СЕГОДНЯ 04:15 2019-07-28T04:15:23+03:00

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В Хабаровске накануне, 26 июля, стало известно о причинении телесных повреждений девочке. По предварительной информации несовершеннолетняя играла во дворе с другими детьми на улице Тихоокеанской. Со слов очевидцев, в какой-то момент крики детей стали раздражать одного из мужчин. Он сделал ребятам замечание, однако дети продолжали развлекаться.

- Во время игры одна из девочек почувствовала жжение между лопаток. Как оказалось, там появилась рана, которую заметили другие дети. На место происшествия очевидцы вызвали скорую помощь и полицейских. Медики оказали несовершеннолетней необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На данный момент в полиции проводят проверку по факту случившегося. Предстоит провести судебную медицинскую экспертизу, результаты которой учтут при вынесении процессуального решения.

Отметим, что правоохранители пока не подтверждают информацию о том, что ребенок получил травмы после стрельбы из пневматического пистолета. Информация об этом появилась после происшествия в интернет. Проверка в этом направлении пока идет.

ИСТОЧНИК KP.RU