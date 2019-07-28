Главе МЧС показали, насколько в Хабаровском крае готовы к паводкам

СЕГОДНЯ 05:54 2019-07-28T05:54:17+03:00

Евгению Зинчеву показали гидротехническое сооружения и рассказали о работе с населением в этом направлении

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В Хабаровский край прибыл глава МЧС Евгений Зинчев с целью оценить готовность региона к паводкам. На осмотр гидротехнических сооружений он отправился вместе с губернатором Сергеем Фургалом.

- Они осмотрели Мылкинскую дамбу в Комсомольске-на-Амуре, которая защищает крупный жилой микрорайон с несколькими тысячами жителей от угрозы подтопления. Высота этого сооружения порядка 10 метров. Также Евгений Зиничев проверил готовность местных реагирующих подразделений различным сценариям развития ситуации. В ходе проверки уделили внимание использованию иных способов и оборудования для создания дамб, откачки воды, блокирования поступления воды из ливневых систем и водостоков и другим нюансам, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По итогу проверки глава МЧС поручил доставить в регион дополнительный комплект наливных дамб на базе шасси автомобиля КАМАЗ. Оборудование привезут из Сибирского спасательного центра. Местным властям настоятельно рекомендовали заранее информировать население о предстоящем подъёме воды и мониторить гидрологическую обстановку. Также в крае будут проводить расчет возможных последствий, инвентаризацию гидротехнических сооружений и проверять их работоспособность.

Напомним, сейчас отмечают высокие уровни воды на реках в Верхнебуреинском и Тугуро-Чумканском районах. По прогнозам гидрологов, первый гребень амурского паводка случится в первой декаде августа. Вода в этот период поднимется до значений, близким к неблагоприятным и опасным отметкам.

ИСТОЧНИК KP.RU