СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-28T12:12:11+03:00

Огненный трансформатор в ЕАО чуть не уничтожил жилой частный дом Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Жильцы строения испугались за свою жилплощадь и вызвали пожарных

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Помощь огнеборцев понадобилась жителям села Раздольное. Накануне днем, 27 июля, пожарные отправились на улицу Крутую, где рядом с жилым частным домом загорелся трансформатор. Помощь вызвали хозяева жилплощади, которая оказалась в зоне риска.

- На место происшествия прибыли пять огнеборцев и одна единица техники. Чтобы минимизировать риски аварийных ситуаций, электрики отключили свет в ближайших домах. Тушили огонь с помощью порошкового огнетушителя. Пламя в итоге удалось ликвидировать, однако стихия успела повредить электрооборудование и кабельные линии трансформатора, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

После тушения пожара через некоторое время возобновили подачу электричества в отключенные дома. Сейчас специалисты проводят проверку по факту случившегося. Им предстоит установить причины произошедшего и виновных в возгорании. Никто из людей не пострадал, ущерб устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU