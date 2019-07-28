Огненный трансформатор в ЕАО чуть не уничтожил жилой частный дом
Помощь огнеборцев понадобилась жителям села Раздольное. Накануне днем, 27 июля, пожарные отправились на улицу Крутую, где рядом с жилым частным домом загорелся трансформатор. Помощь вызвали хозяева жилплощади, которая оказалась в зоне риска.
- На место происшествия прибыли пять огнеборцев и одна единица техники. Чтобы минимизировать риски аварийных ситуаций, электрики отключили свет в ближайших домах. Тушили огонь с помощью порошкового огнетушителя. Пламя в итоге удалось ликвидировать, однако стихия успела повредить электрооборудование и кабельные линии трансформатора, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.
После тушения пожара через некоторое время возобновили подачу электричества в отключенные дома. Сейчас специалисты проводят проверку по факту случившегося. Им предстоит установить причины произошедшего и виновных в возгорании. Никто из людей не пострадал, ущерб устанавливают.
ИСТОЧНИК KP.RU