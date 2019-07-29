Двух беременных эвакуировали санрейсом из отдаленных поселков в Хабаровск

СЕГОДНЯ 03:02 2019-07-29T03:02:56+03:00

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В минувшие выходные, 27 июля, вертолет Ми-8 выполнил санитарный рейс и доставил в краевую столицу двух беременных. Женщин срочно нужно было эвакуировать в Хабаровск из отдаленных поселков по жизненным показаниям. Из краевой столицы вертолет в 11:55.

- Сначала воздушное судно отправилось в поселок Бриакан района имени Полины Осипенко. В госпитализации нуждалась жительница поселка Главный стан. Для транспортировки таких пациентов на борту воздушного судна есть специальный вертолетный медицинский модуль. С его помощью можно транспортировать пострадавших или больных людей на специальных койках на металлической каркасе. При этом есть возможность подключить специальное медицинское оборудование для оказания помощи в полете, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На обратном пути вертолет изменил маршрут и прибыл в поселок Санболи Амурского района. Местную жительницу также необходимо было доставить в Хабаровск. В краевую столицу вертолет прибыл в 18:35. После этого обеих пациенток передали врачам «скорой помощи», после чего женщин доставили больницы города.

ИСТОЧНИК KP.RU