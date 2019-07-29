Хабаровский «Амурский стиль» выиграл грант на крымской «Тавриде 5.0»

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-29T12:19:45+03:00

Танцевальный фестиваль собираются провести уже в ноябре этого года

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Представитель Хабаровского края Евгений Демьянов выиграл грант на реализацию своего проекта. На крымской «Тавриде 5.0» руководитель танцевальных команд студенческого клуба ДВГУПС, директор школы танцев «RESONANCE» представил свою идею танцевального фестиваля с названием «Амурский стиль». Его идею выделили из множества представленных и отметили денежным вознаграждением в 300 тысяч рублей.

Как сообщили в краевом комитете по молодежной политике, танцевальный фестиваль «Амурский стиль» собираются провести уже в ноябре этого года. Подготовка к этому мероприятию начнется в августе. Отборочный тур на фестиваль проведут заочно по всему ДФО. От участников требуется отправить видеозаявку со своим танцем. Лучших исполнителей пригласят на очный этап, который пройдет в Хабаровске.

Во время фестиваля планируют не просто устроить выступления современных уличных танцоров, но и мастер-классы от приглашенных экспертов. По прогнозам организаторов, мероприятие объединит около тысячи танцоров Дальнего Востока. Среди участников будут дети и молодежь в возрасте до 35 лет.

Отметим, что автор идеи претендовал на получение гранта в 745 тысяч рублей. Часть недостающей суммы организаторы фестиваля планируют добрать в виде спонсорского софинансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU