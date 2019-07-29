Хабаровский «Амурский стиль» выиграл грант на крымской «Тавриде 5.0»
Представитель Хабаровского края Евгений Демьянов выиграл грант на реализацию своего проекта. На крымской «Тавриде 5.0» руководитель танцевальных команд студенческого клуба ДВГУПС, директор школы танцев «RESONANCE» представил свою идею танцевального фестиваля с названием «Амурский стиль». Его идею выделили из множества представленных и отметили денежным вознаграждением в 300 тысяч рублей.
Как сообщили в краевом комитете по молодежной политике, танцевальный фестиваль «Амурский стиль» собираются провести уже в ноябре этого года. Подготовка к этому мероприятию начнется в августе. Отборочный тур на фестиваль проведут заочно по всему ДФО. От участников требуется отправить видеозаявку со своим танцем. Лучших исполнителей пригласят на очный этап, который пройдет в Хабаровске.
Во время фестиваля планируют не просто устроить выступления современных уличных танцоров, но и мастер-классы от приглашенных экспертов. По прогнозам организаторов, мероприятие объединит около тысячи танцоров Дальнего Востока. Среди участников будут дети и молодежь в возрасте до 35 лет.
Отметим, что автор идеи претендовал на получение гранта в 745 тысяч рублей. Часть недостающей суммы организаторы фестиваля планируют добрать в виде спонсорского софинансирования.
ИСТОЧНИК KP.RU