2019-07-30T02:08:36+03:00
Общество

Уровень Амура в Хабаровске 30 июля 2019 года: вода поднимется на 60-70 сантиметров

Такие прогнозы гидрологи дают на ближайшие два дня
Ольга КИВА
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Уровень Амура в Хабаровске 30 июля 2019 года: вода поднимется на 60-70 сантиметровУровень Амура в Хабаровске 30 июля 2019 года: вода поднимется на 60-70 сантиметровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уровень воды в Амуре рядом с Хабаровском может подняться на 60-70 сантиметров. Такие прогнозы дают гидрологи на ближайшие два дня. Паводковая ситуация находится под контролем сотрудников ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отметили в чрезвычайном ведомстве, не достигая отметок неблагоприятных явлений, проходят паводки в Хабаровском районе на реке Тунгуска. На отдельных участках пойма на сегодняшний день подтоплена на 0,2-1,6 метра без ущерба. Также подтоплена пойма на глубину 0,7 метров в верхнем течении реки Бурея в Верхнебуреинском районе.

Напомним, в регионе также объявили штормовое предупреждение. Так, паводки на уровне отметок неблагоприятных явлений проходят в Вяземском районе и в районе имени Лазо. Здесь затоплены поймы рек на реках Подхоренок, Хор, Кия. Однако угрозы хозяйственным объектам нет.

В Тугуро-Чумиканском районе на реке Уда у села Удское уровень воды на восемь часов 29 июля составил 820 см (-74 см за сутки). Вечером того же дня вода была на отметке 779 см (- 41 см за 12 часов, ОЯ 800). Гребень паводка прошёл 27 июля с уровнем 900 см, пойма реки затоплена на глубину 1,79 м. Продолжается спад. На шесть часов утра 30 июля 2019 уровень воды 761 см (- 18 см за 12 часов).

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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