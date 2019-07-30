2019-07-30T02:29:29+03:00
Происшествия

Торговец в Хабаровске продал перчатку с наркотиком и припас для себя гашишное масло

С таким «богатством» злоумышленник приехал в краевую столицу из Еврейской автономии
Александр ШТААЛЬ
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Торговец в Хабаровске продал перчатку с наркотиком и припас для себя гашишное маслоТорговец в Хабаровске продал перчатку с наркотиком и припас для себя гашишное маслоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске вынесли приговор жителю Еврейской автономии, который промышлял сбытом и хранением наркотиков в особо крупном размере. Из материалов дела следует, что фигурант успел продать своему приятелю около шести граммов гашишного масла. При этом товар торговец спрятал в перчатку. Сделку провернули на автопарковке одного из торговых центров.

- Позже 33-летнего торговца задержали. Его машину также обыскали и обнаружили в салоне две банки с наркотическим веществом. Эксперты провели анализ и констатировали - в емкостях находится гашишное масло весом полтора килограмма, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В свое оправдание мужчина сказал, что нашел наркотики на одной из автобусных остановок в ЕАО по пути домой. Он решил оставить находку себе, а также снабдить наркотическим зельем своего друга. Суд принял во внимание слова обвиняемого и постановил назначить наказание в виде шести лет лишение свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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