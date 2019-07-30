Подозрительная жидкость добавила проблем посетителю суда в Хабаровске

СЕГОДНЯ 05:15 2019-07-30T05:15:43+03:00

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Житель Хабаровска попытался пройти в здание суда с запрещенным предметом. Речь идет о легковоспламеняющейся жидкости, которую категорически нельзя проносить внутрь. Однако мужчина почему-то проигнорировал это требование и все-таки прихватил с собой спиртосодержащую продукцию. Ее обнаружили во время досмотра при входе в здание.

- Сначала у посетителя спросили, есть ли у него запрещенные к проносу предметы. На что он ответил отрицательно. Тогда, согласно правилам, осмотрели содержимое его ручной клади, в которой и нашли бутылек, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Когда нарушение обнаружили, в отношении горожанина составили административный протокол. Мужчину обвинили в правонарушении по статье «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

ИСТОЧНИК KP.RU