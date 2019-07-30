2019-07-30T05:15:43+03:00
Общество

Подозрительная жидкость добавила проблем посетителю суда в Хабаровске

Спиртосодержащую продукцию нашли у горожанина на входе в помещение
Ольга КИВА
Поделиться:
Подозрительная жидкость добавила проблем посетителю суда в ХабаровскеПодозрительная жидкость добавила проблем посетителю суда в ХабаровскеФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

Житель Хабаровска попытался пройти в здание суда с запрещенным предметом. Речь идет о легковоспламеняющейся жидкости, которую категорически нельзя проносить внутрь. Однако мужчина почему-то проигнорировал это требование и все-таки прихватил с собой спиртосодержащую продукцию. Ее обнаружили во время досмотра при входе в здание.

- Сначала у посетителя спросили, есть ли у него запрещенные к проносу предметы. На что он ответил отрицательно. Тогда, согласно правилам, осмотрели содержимое его ручной клади, в которой и нашли бутылек, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Когда нарушение обнаружили, в отношении горожанина составили административный протокол. Мужчину обвинили в правонарушении по статье «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководители серьезных структур в Хабаровском крае честно отвечали на неудобные вопросы
Группировка тигров в нацпарке Хабаровского края увеличилась в два раза
Хозяйка ценной земли в Хабаровском крае впала в немилость проверяющих из-за пропущенной встречи
В Еврейской автономии готовы оказать помощь мальчику, избитому детьми-«спецназовцами»
Национальная сборная по тяжелой атлетике приедет в Хабаровский край перед Олимпиадой в Токио
В Хабаровском крае поддержали камчадалов, заявивших о несправедливости по отношению к пенсионерам-северянам
В Биробиджане разыскивают сбежавшего водителя, сбившего девочку
Губернатор Хабаровского края вошел в ТОП-10 упоминаемых в СМИ глав регионов России
Железнодорожный переезд «Ин-Ольгохта» закроют в ЕАО 1 августа
Трупы пропавших купальщика и купальщицы нашли в разных районах Хабаровского края
О крещении Руси и байкерской жизни узнали юные осужденные в Биробиджане
В Комсомольске проверили загородные лагеря после пожара в «Холдоми»
В Биробиджане заразились «Зарядкой с мэром» от хабаровчан и владивостокцев
Энергетики вернули пропавшее во время непогоды электричество в дома хабаровчан
В селе Удское в Хабаровском крае жизнь приходит в норму после паводка
Спасатели из Хабаровского края и ЕАО напряженно работают в Амурской области
Торговец в Хабаровске продал перчатку с наркотиком и припас для себя гашишное масло
Уровень Амура в Хабаровске 30 июля 2019 года: вода поднимется на 60-70 сантиметров
Хабаровск и Ниигата хотят быть в тренде мировой индустрии туризма
Погода в Хабаровске на 30 июля 2019 года: до +29, возможен дождь
Из Санкт-Петербурга в Еврейскую автономию на службу прибыли молодые офицеры
Хабаровский «Амурский стиль» выиграл грант на крымской «Тавриде 5.0»
Тройная дорожная авария случилась из-за неуправляемого авто в Хабаровском крае
Консультации для молодых семей Хабаровска по жилищной программе проводить не будут
Хабаровчанин по пути во Владивосток прямо в поезде заработал уголовный штраф
Хабаровчанка выгодно отомстила торговцам за навязанный товар в кредит
Начальник отделения связи в Хабаровском крае методично обчищала чужой сейф
Автолюбительница протаранила машину с иностранцем в Хабаровске