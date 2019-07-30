Трупы пропавших купальщика и купальщицы нашли в разных районах Хабаровского края

СЕГОДНЯ 06:15 2019-07-30T08:44:49+03:00

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Накануне, 29 июля, в Центр управления в кризисных ситуациях в регионе поступили два звонка с просьбой о помощи. В первом случае спасателям предстояло искать женщину 36 лет. По предварительной информации, она пропала в Комсомольске-на-Амуре во время купания на реке Силинка. На поиски женщины отправилась группа спасателей в составе трех человек и одной единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пропавшую нашли вечером. В 19:10 ее бездыханное тело отыскали и передали полицейским. Дальше правоохранители проведут необходимые следственные действия.

Второй потерпевший купался на карьере в районе СНТ «Новые» в Амурском районе. Мужчину 47 лет также отправились искать спасатели. Тело этого купальщика обнаружили вечером, в 21:00, и также передали полицейским.

Жителей края убедительно просят не игнорировать правила поведения у водоемов, а также требования знаков, запрещающих купание в необустроенных для этого местах. Родители, пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU