В Хабаровском крае поддержали камчадалов, заявивших о несправедливости по отношению к пенсионерам-северянам

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-30T08:40:46+03:00

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Депутаты в Хабаровском крае рассмотрели обращение коллег из Законодательного Собрания Камчатского края. Представители соседнего региона предложили корректировки к закону «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Суть изменений сводилась к тому, чтобы большее количество пенсионеров-северян получило право на компенсацию расходов на проезд к месту отдыха.

- Сейчас такой возможностью могут воспользоваться пожилые люди, проживающие на северных территориях. Однако при переходе со страховой пенсии по старости на пенсию по случаю потери кормильца такое право у них пропадает. Это обстоятельство на Камчатке сочли несправедливым. В связи с этим в регионе предложили компенсировать расходы на проезд к месту отдыха, в том числе пенсионерам-получателям выплат по случаю потери кормильца, перешедших со страховой пенсии по старости, - прокомментировали в Законодательной Думе Хабаровского края.

Другими словами, предложили законодательно расширить круг пенсионеров-северян, имеющих право на компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в России и обратно один раз в два года. Ранее эту тему уже поднимали в Хабаровском крае, однако поддержки в федеральном центре не получили. Теперь же на эту ситуацию обратили внимание, потому что реализация права на выбор пенсии не должна ограничивать гражданина в других правах.

Обращение Законодательного Собрания Камчатского края депутаты Законодательной думы Хабаровского края поддержали единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU