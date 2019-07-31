2019-07-31T01:30:35+03:00
Общество

Переселенцам из бараков в мэрии Хабаровска покупают квартиры

На сегодняшний день уже подготовили документы на приобретение большее 30 помещений
Ольга КИВА
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Переселенцам из бараков в мэрии Хабаровска покупают квартирыПереселенцам из бараков в мэрии Хабаровска покупают квартирыФото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровске на полную катушку завертелся маховик расселения аварийных домов. На сегодняшний день городские власти в срочном порядке решают вопрос о покупке квартир для будущих переселенцев из бараков. На сегодняшний день уже подготовили документы на покупку более 30 помещений.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до конца года собираются приобрести больше 60 квартир. Их предоставят в первую очередь обитателям домов, признанных аварийными до января 2017 года. Сейчас спрос есть на покупку 17 жилых помещений в Краснофлотском районе, четырех – в Железнодорожном, двух - в Индустриальном и восьми - в Кировском.

Посмотреть информацию о квартирах, которые собираются купить в администрации, можно на электронной площадке Росэлторг. Желающие продать квартиры могут самостоятельно подавать заявки, главное чтобы предложение соответствовало заявленным требованиям. Хабаровчан, которые хотят продать свое имущество, просят обращаться по телефонам 41-98-65, 41-98-69 и 41-98- 57.

Отметим, в мэрии готовы купить квартиры, цена которых складывается из расчета 66 тысяч 148 рублей за квадратный метр. На сделки с недвижимость выделили более 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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