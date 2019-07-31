2019-07-31T03:07:25+03:00
Здоровье

В психинтернате Эльбана в Хабаровском крае частично сняли карантин

Под наблюдением пока остаются 11 пациентов учреждения
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В психинтернате Эльбана в Хабаровском крае частично сняли карантин ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского краяВ психинтернате Эльбана в Хабаровском крае частично сняли карантин ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае 30 июля частично сняли карантин в психоневрологическом интернате поселка Эльбан. Ранее, 10 июля, в этом учреждении случилась вспышка острой кишечной инфекции. Среди пострадавших оказались 239 человек. На сегодняшний день из этого количества пациентов под наблюдением пока остаются 11 человек, шестеро еще лечатся в стационарных условиях.

Ранее сообщалось, что причиной заболевания стала сальмонелла, которую обнаружили в оном из приготовленных блюд, а именно в креме, который приготовили с использованием яиц. Также в заведении нашли ряд серьезных недочетов - нарушения требований по обработке яиц, способов и технологии приготовления блюд, использования кухонного оборудования. Также инспекторы установили, что для перевозки яиц поставщик ООО «Летучий» использовал машины, не имеющие систему охлаждения. У экспедиторов и грузчиков не было санкнижек, медицинский осмотр сотрудники не проходили, кроме того не было программы производственного контроля.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, в учреждении уже закончились санитарно-эпидемиологические, гигиенические, а также лечебно-профилактические мероприятия. В помещениях провели заключительную дезинфекцию. После случившегося в регионе провели проверку в социальных учреждениях на предмет соблюдения санитарных норм и правил.

Напомним, руководителю интерната объявили строгий выговор, а заведующего производством и дезинфектора уволили. Продолжается проверка в отношении поставщика продуктов в это соцучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За полгода семьям в Еврейской автономии раздали 13 миллионов рублей
Уровень Амура в Хабаровске 30 июля 2019 года: за сутки вода поднялась до отметки в 311 сантиметров
Штормовое предупреждение: 31 июля и 1 августа Биробиджан накроют сильные ливни с грозами
Переселенцам из бараков в мэрии Хабаровска покупают квартиры
Погода в Хабаровске на 31 июля 2019 года: до +27, дождь
Загадочные айны «зажгут» на «Ритмах Дальнего Востока» в Хабаровске
В Биробиджане 31 июля в домах на улице Пионерской отключат горячую воду
Руководители серьезных структур в Хабаровском крае честно отвечали на неудобные вопросы
Группировка тигров в нацпарке Хабаровского края увеличилась в два раза
Хозяйка ценной земли в Хабаровском крае впала в немилость проверяющих из-за пропущенной встречи
В Еврейской автономии готовы оказать помощь мальчику, избитому детьми-«спецназовцами»
Национальная сборная по тяжелой атлетике приедет в Хабаровский край перед Олимпиадой в Токио
В Хабаровском крае поддержали камчадалов, заявивших о несправедливости по отношению к пенсионерам-северянам
В Биробиджане разыскивают сбежавшего водителя, сбившего девочку
Губернатор Хабаровского края вошел в ТОП-10 упоминаемых в СМИ глав регионов России
Железнодорожный переезд «Ин-Ольгохта» закроют в ЕАО 1 августа