В психинтернате Эльбана в Хабаровском крае частично сняли карантин

СЕГОДНЯ 03:07 2019-07-31T03:07:25+03:00

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В Хабаровском крае 30 июля частично сняли карантин в психоневрологическом интернате поселка Эльбан. Ранее, 10 июля, в этом учреждении случилась вспышка острой кишечной инфекции. Среди пострадавших оказались 239 человек. На сегодняшний день из этого количества пациентов под наблюдением пока остаются 11 человек, шестеро еще лечатся в стационарных условиях.

Ранее сообщалось, что причиной заболевания стала сальмонелла, которую обнаружили в оном из приготовленных блюд, а именно в креме, который приготовили с использованием яиц. Также в заведении нашли ряд серьезных недочетов - нарушения требований по обработке яиц, способов и технологии приготовления блюд, использования кухонного оборудования. Также инспекторы установили, что для перевозки яиц поставщик ООО «Летучий» использовал машины, не имеющие систему охлаждения. У экспедиторов и грузчиков не было санкнижек, медицинский осмотр сотрудники не проходили, кроме того не было программы производственного контроля.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, в учреждении уже закончились санитарно-эпидемиологические, гигиенические, а также лечебно-профилактические мероприятия. В помещениях провели заключительную дезинфекцию. После случившегося в регионе провели проверку в социальных учреждениях на предмет соблюдения санитарных норм и правил.

Напомним, руководителю интерната объявили строгий выговор, а заведующего производством и дезинфектора уволили. Продолжается проверка в отношении поставщика продуктов в это соцучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU