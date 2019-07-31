Биробиджанка свадебным платьем привлекла внимание мошенницы из «другого государства»

СЕГОДНЯ 05:22 2019-07-31T05:22:45+03:00

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Жительница Биробиджана решила заработать 30 тысяч рублей на продаже своего свадебного платья. Она разместила объявление в интернете, а вскоре уже обсуждала, как она думала, с потенциальной покупательницей нюансы сделки.

- Собеседница на том конце провода сказала, что хочет купить платье. Неизвестная назвала имя и адрес, куда необходимо направить посылку почтой. Она также сообщила, что находится в другом государстве, поэтому для перевода денег может использовать только электронный кошелек, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Продавщица платья зарегистрировалась в сервисе по указке злоумышленницы, а потом перевела на него пять с половиной тысяч рублей. Аферистка настоятельно просила потерпевшую сделать это, иначе всю оплату перевести в счет оплаты не удастся. Деньги со счета исчезли довольно быстро, но у мошенницы и на это было оправдание - мол, это обязательная процедура и через 10 дней деньги вернут. Однако после этого разговора покупательница исчезла. Позже биробиджанка нашла в интернете информацию о том, что есть и другие продавцы, которые попались на такую уловку.

Горожанка обратилась за помощью в полицию. Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU