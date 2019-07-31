СЕГОДНЯ 07:20 2019-07-31T08:05:59+03:00

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В Еврейской автономии готовятся к паводку, идущему из Амурской области по реке Амур. На сегодняшний день оперативная группа следит за гидрологической обстановкой в селе Пашково Облученского района. Задача специалистов - мониторить обстановку и в случае необходимости быстро информировать население о том, как нужно действовать в зоне паводка. Также в области готовы к оказанию помощи тем, кого, возможно, придется эвакуировать из зоны подтопления.

- Специалисты каждый день осматривают территории, следят за уровнем воды, распространяют информацию о гидрологической обстановке. Одни относятся серьезно к мерам предосторожности, другие пока не прислушиваются. Владельцы участков, расположенных в низинах, уже задумываются о досрочном сборе урожая, - рассказал Валентин Гарин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

На данный момент в режиме готовности к реагированию находятся подразделения МЧС России и областной подсистемы РСЧС. Жителям региона напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «101» или «112». Также работает круглосуточный телефон доверия МЧС России по Еврейской автономной области 23-999.

ИСТОЧНИК KP.RU