2019-07-31T12:19:01+03:00
Здоровье

Купальщики в Хабаровске все чаще заболевают энтеровирусной инфекцией

За последнюю неделю в городе зафиксировали 70 случаев с подозрением на заболевание
Ольга КИВА
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Купальщики в Хабаровске все чаще заболевают энтеровирусной инфекциейКупальщики в Хабаровске все чаще заболевают энтеровирусной инфекциейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Хабаровске количество подхвативших энтеровирусную инфекцию стремительно увеличивается. Только за последнюю неделю в городе зарегистрировали 70 случаев с подозрением на заболевание и 16 - с подозрением на серозно-вирусный менингит. Такую безрадостную картину обрисовали в городском управлении здравоохранения.

По последним данным, сейчас зафиксировали на 40 процентов меньше случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Количество случаев заболевания серозно-вирусным менингитом, который представляет собой особо тяжелую форму энтеровируса, пока на уровне 2018 года.

Среди основных причин, почему горожане начинают болеть, лидирует купание в водоемах, не подходящих для такого вида отдыха. Горожан убедительно просят не игнорировать действие запрещающих знаков, а также соблюдать правила поведения при нахождении рядом с водоемами. В прибрежной зоне на спасательных постах проводят разъяснительную работу с отдыхающими, на берегу установили аншлаги, предупреждающие о запрете купания.

Если вы почувствовали сильную головную боль, головокружение, у вас началась рвота, боли в животе и спине, повысилась температура тела, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. Помните, в домашних условиях один больной может заразить всю семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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