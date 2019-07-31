2019-07-31T12:14:42+03:00
Общество

В Хабаровске перенесут причалы из-за подъема воды в Амуре

Посадка на теплоходы с 2 августа будет на остановке «Прибрежная»
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске перенесут причалы из-за подъема воды в АмуреВ Хабаровске перенесут причалы из-за подъема воды в АмуреФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске причалы временно поменяют свое местоположение. На такой шаг в регионе пошли из-за подъема воды, который сейчас наблюдают в реке Амур. По предварительной информации, с 2 августа посадка на теплоходы будет осуществляться с остановки «Прибрежная», а не на причалах №№3, 4 и 5.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, время отправления теплоходов по маршрутам останется таким же, как и при отправке с Речного вокзала.

Напомним, вода в реке Амур у Хабаровска продолжает подниматься. Сегодня она на уровне 340 сантиметров. По прогнозам гидрологов, к 8-10 августа вода поднимется до отметки в 580-630 сантиметров. Власти региона уже обратились к дачникам с просьбой заранее вывезти урожай с левого берега, а также из низких участков на территории города.

Отметим, что в случае необходимости эвакуировать вещи подтопленцев будут спецтранспортом. За это отвечает министерство транспорта и дорожного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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