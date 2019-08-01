Погода в Хабаровске на 1 августа 2019 года: до +27, дождь
В регион со стороны Монголии и Китая идет очередной циклон с фронтальными разделами. Так что продолжаем наслаждаться тропическими осадками в сочетании с жарой. В условиях экономического кризиса погода пытается сделать все, чтобы мы почувствовали себя на курорте без необходимости тратить деньги на далекие поездки.
В Биробиджане дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +24+26.
В Хабаровске дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +25+27. Уровень Амура у краевого центра 340 сантиметров. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 60-70 сантиметров, к 8-10 августа 580-630 сантиметров. Температура воды 21,8 градуса.
В Бикине дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +21+23. Днем +28+30.
В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +19+21.
В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +23+25. Уровень Амура у города Юности 185 сантиметров.
В Чегдомыне сильный дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +22+24.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +18+20. Уровень Амура в устье реки 134 сантиметра.
В Охотске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +14+16.
ИСТОЧНИК KP.RU