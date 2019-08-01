СЕГОДНЯ 01:24 2019-08-01T05:40:20+03:00

Погода в Хабаровске на 1 августа 2019 года: до +27, дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Осадки ожидаются и в столице ЕАО

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В регион со стороны Монголии и Китая идет очередной циклон с фронтальными разделами. Так что продолжаем наслаждаться тропическими осадками в сочетании с жарой. В условиях экономического кризиса погода пытается сделать все, чтобы мы почувствовали себя на курорте без необходимости тратить деньги на далекие поездки.

В Биробиджане дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +24+26.

В Хабаровске дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +25+27. Уровень Амура у краевого центра 340 сантиметров. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 60-70 сантиметров, к 8-10 августа 580-630 сантиметров. Температура воды 21,8 градуса.

В Бикине дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +21+23. Днем +28+30.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +19+21.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +23+25. Уровень Амура у города Юности 185 сантиметров.

В Чегдомыне сильный дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +22+24.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +18+20. Уровень Амура в устье реки 134 сантиметра.

В Охотске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU