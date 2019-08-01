2019-08-01T05:38:02+03:00
Общество

На двух железнодорожных переездах в Биробиджане ограничат проезд 3 и 4 августа

Речь идет о «Западном» и «Восточном» участках
Александр ШТААЛЬ
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На двух железнодорожных переездах в Биробиджане ограничат проезд 3 и 4 августаНа двух железнодорожных переездах в Биробиджане ограничат проезд 3 и 4 августаФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Биробиджане из-за путевых работ будут действовать ограничения на проезд по «Западному» и «Восточному» железнодорожным переездам. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги. По предварительным данным, движение остановится 3 и 4 августа.

Так, 3 августа на станции «Биробиджан-1» запрет вступит в силу на переезде «Восточный», что на 8352 километре. Время действия ограничения - с 8:00 до 22:00. Время указано местное. Автолюбителям настоятельно рекомендуют воспользоваться для объезда железнодорожным переездом «Западный», расположенным на 8349 километре станции «Биробиджан-1».

На следующий день, 4 августа, ограничение введут на железнодорожном переезде «Западный». Оно также будет действовать в период с 8:00 до 22:00. В этом случае автомобилистам настоятельно рекомендуют на время изменить маршрут и проезжать через железнодорожный переезд «Восточный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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